НБУ снизил официальные курс доллара и евро

НБУ решил снизить официальные курс доллара и евро. Появились официальные котировки валют на среду, 10 сентября.

Финансовый регулятор снизил курс американской валюты на 0,1260 гривен до 41,1237 гривен.

При этом курс евро упал на 0,0902 гривны до 48,2916 гривен.

Добавим, что на межбанке курс доллара снизился на 8 копеек до 41,13-41,16 гривен.

При этом на наличном рынке курс доллара упал до 41,40 гривен, а вот курс евро вырос до 48,70 гривен.

Ранее украинцам объяснили, почему в августе дешевел доллар.