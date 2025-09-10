В Киеве отчитались в подготовке к отопительному сезону

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону 2025-2026-х годов. О нем поведало Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго».

Сообщается, что уже отремонтировали более 560 водогрейных котлов.

Сказано: «Энергетики проводят диагностику, ремонт и наладку водогрейных котлов на котельных и станциях теплоснабжения. Тщательно проверяют состояние инженерных сетей, дымовых труб, ремонтируют основное и вспомогательное оборудование, чтобы обеспечить эффективность и надежность теплоснабжения».

Добавляется, что в украинской столице на завершающей стадии находятся ремонты на теплоисточниках, которые будут задействованы этой зимой.

Указывается, что за отопительный сезон такие теплоисточники суммарно производят около 40% от общего объема тепла, необходимого для отопления жилых домов и учреждений социальной сферы города.

