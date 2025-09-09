Белорус и, возможно, финансовый аферист Артем Ляшанов поблагодарил Катерину Рожкову за возможность работать в Украине

Фактический СЕО платежной системы bill_line и реальный владелец ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (ранее ООО «БИЛ ЛАЙН») белорус Артем Ляшанов, якобі являющийся фигурантом уголовного производства по отмыванию средств, поблагодарил экс-зампреда Национального банка Украины Екатерину Рожкову.

«За это время НБУ прошел через все: банкопад 2015-2016 годов, когда пришлось закрыть едва ли половину банков страны. Национализацию ПриватБанка, пандемию, начало полномасштабной войны. Спасибо за мужество и принципиальность. За то, что не сдались под давлением. Украинская финансовая система сегодня устойчива благодаря вам и вашей команде. Это фундамент, на котором мы строим будуще», - написал на своей страничке в Facebook Артем Ляшанов. В ответ Рожкова поблагодарила Ляшанова.

Как напоминают журналисты издания Informator, за время работы Рожковой в НБУ там решили ликвидировать около 69 «проблемних» банков. Решения принимались при ее участии. В СМИ в свое время всплыли так называемые «пленки Рожковой», на которых чиновник НБУ общалась с топменеджментом проблемных банков и якобы пыталась помочь им не доводить банк до ликвидации.

Государственное бюро расследований в 2021 году даже проводило проверку возможной причастности экспредседателя НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместительницы Екатерины Рожковой к хищению 600 млн грн во время национализации ПриватБанка - из-за завышения стоимости услуг аудиторских и юридических компаний для проверки ПриватБанка.

Также журналисты отмечают, что в 2016 году, когда Екатерина Рожкова была топ должностной лицом НБУ, банк россиян в Украине Проминвестбанк получил от НБУ более 1,4 млрд грн кредитов для стабилизации своей работы. Несмотря на оккупацию Крыма и агрессию России на Донбассе в 2014 году, Проминвестбанк, де-факто принадлежавший российскому государству, работал в Украине до 2022 года.

Как напоминают СМИ, после начала уголовного расследования в октябре 2021 года ООО «БИЛ ЛАЙН», принадлежавшее Артему Ляшанову, сменило название на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», но бренд bill_line остался.

В июле 2022 года, из-за возможных санкций и уголовного расследования, Артем Ляшанов формально передал компанию в управление Андрею Моргуну. Однако, по данным СМИ за 2023-2024 годы, Артем Ляшанов продолжает фигурировать как СЕО платежной системы bill_line, что свидетельствует о возможной фиктивности смены руководства, что является нарушением закона и в Украине, и в других странах.