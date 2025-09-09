Россиянам придется затянуть пояса из-за войны и сокращения доходов, — FT

Кремлю придется сделать сложный выбор в рамках бюджета 2026 года, поскольку нагрузка на военную экономику России растет. Об этом говорится в статье Financial Times.

Издание отмечает, что военная экономика России подает тревожные сигналы. Если первые годы войны в Украине Москве удавалось удерживать экономическую ситуация благодаря стабильным ценам на нефть и газ, а также военным расходам, которые способствовали высоким зарплатам и потребительскому спросу. То за несколько лет сочетание растущих военных расходов, замедления роста, сильного рубля и слабых цен на нефть заставляет российское государство принимать трудные решения.

Согласно данным Министерства финансов РФ, с января по август доходы России от энергетики упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Издание напоминает, что аналитики прогнозируют рост ВВП на 1,4% к концу этого года, по сравнению с 4,3% в 2024 году, и не ожидают, что он превысит 2% в течение следующих трех лет. В худшем случае страна может столкнуться с серьезной рецессией, предупредил центральный банк.

«Более трех лет после начала войны Россия не демонстрирует никаких признаков желания отказаться от военной экономики. Наоборот, поездка Путина в Китай лишь продемонстрировала альтернативные внешнеполитические партнерства, которые Кремль продолжает развивать в условиях длительной войны», — говорится в статье.

В то же время экономисты отмечают, что ограниченность текущей внутренней экономической ситуации, которую невозможно облегчить только с помощью новых торговых соглашений, все больше сказывается. Базовые доходы от нефти и газа остаются низкими. Ожидается, что Россия закончит год со значительно большим дефицитом бюджета, чем планировалось.

Как пишет FT, этот дефицит давит на правительство, которое готовит бюджет на 2026 год, который должен быть представлен в середине сентября. Издание напомнило слова Путина о том, что в первой половине 2025 года дефицит бюджета достиг 4,9 трлн рублей (61 млрд долларов) — около 2,2% ВВП — по сравнению с первоначальным целевым показателем в 0,5% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов недавно сообщил Путину, что правительство ищет «финансовые ресурсы» для выполнения всех необходимых обязательств, согласно заявлению Кремля.

«Скромное сокращение расходов в бюджете, вероятно, коснется невоенных инфраструктурных проектов и субсидий для непрофильных сфер, таких как футбольные клубы и убыточные санатории», — говорят авторы статьи.

Эксперты спрогнозировали, что если Россия пойдет в этом направлении, она сможет высвободить 2 трлн рублей (2,5 млрд долларов). Экономисты уверены, что Россия сможет покрыть оставшуюся часть дефицита за счет заимствований, обслуживание которых стало дешевле после того, как в июне центральный банк начал снижать ставки с рекордных 21% до 18%.

Россия также может прибегнуть к использованию своего резервного фонда, что является менее привлекательным вариантом, поскольку Москва потратила половину этого фонда на войну. Ее активы за рубежом остаются замороженными из-за западных санкций.

Янис Клуге, эксперт по российской экономике Немецкого института международных отношений и безопасности, сказал, что в 2025 году есть некоторые вызовы, которых раньше не было, и впервые в бюджете есть реальные компромиссы.

Проблемы, которые накапливались с 2022 года, также включают острую нехватку рабочей силы, трудности с трансграничными платежами после введения западных санкций, инфляцию.

«Несмотря на растущее давление, российские власти придерживаются подхода времен Иосифа Сталина „все для фронта, все для победы“, и с начала полномасштабного вторжения военные расходы в номинальном выражении почти удвоились», — пишет издание.

