Украине грозит дефицит средств ПВО после того, как Министерство обороны США пересмотрело порядок предоставления военной помощи. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников.

Утверждается, что даже если атаки российских ракет и дронов продолжатся в нынешнем темпе, не говоря уже об их усилении, то украинские подразделения ПВО столкнутся с нехваткой средств для их отражения.

«Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы», — заявило источник, знакомый с американскими поставками средств ПВО.

Известно, что в июне Пентагон решил провести ревизию средств ПВО и приостановил их поставки Украине. Затем они возобновились, но осуществляются нерегулярно и в меньших объемах, чем ожидалось. Речь идет о ракетах-перехватчиках Pac-3 для комплексов Patriot, переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, артиллерийских снарядах точного наведения, ракетах Hellfire и AIM, запускаемых комплексами NASAMS и истребителями F-16.

Киев также закупает боеприпасы у американских компаний, которые их выпускают, по другой программе — Ukraine Security Assistance Initiative, но эти поставки осуществляются партиями, что создает «пробелы» в обеспечении украинских сил ПВО.

Закупать для Украины боеприпасы и системы ПВО в США и предоставлять собственные также стали европейские страны, но эти поставки начали поступать лишь частично.

Тем временем в Вашингтоне утверждают, что поставки осуществляются в необходимом темпе и пытаются переложить ответственность на Европу.

«Сообщения о том, что мы „лишаем Киев жизненно важных боеприпасов для ПВО“, явно не соответствуют действительности, и Министерство войны очень целенаправленно работает, чтобы обеспечить потребности Украины», — заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что президент Дональд Трамп хочет «остановить убийства» и поручил США «продать оружие союзникам по НАТО, чтобы восполнить поставки европейских стран в Украину», но последние «также должны активнее вносить свой вклад, в том числе прекратить закупку российской нефти и оказывать экономическое давление на страны, которые финансируют войну».

