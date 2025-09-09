Украинцев в оккупации, не получивших паспорт РФ, могут «депортировать», — Федоров

На временно оккупированных территориях (ВОТ) после 10 сентября украинцев без российского паспорта приравняют к «нелегальным мигрантам». Им грозит депортация из собственных домов. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона.

Как отметил Федоров, после 10 сентября украинцев, которые не получили российский паспорт на временно оккупированных территориях, указом российского диктатора Владимира Путина приравняют к «нелегальным мигрантам» и угрожают депортировать из родного дома.

Речь идет об указе, подписанном Путиным в марте 2024 года. Документ обязывает граждан Украины, которые «незаконно находятся в РФ», до 10 сентября или покинуть территорию, или легализовать свое пребывание.

По словам главы ОВА, выжить без паспорта страны-агрессора на ВОТ почти невозможно. В частности, без него:

— нет доступа к медицине, даже экстренной;

— дети не могут учиться, а родителям грозит лишение родительских прав;

— запрещено работать в большинстве сфер;

— отсутствие паспорта на блокпостах или во время обысков становится основанием для ареста;

— недвижимость, не оформленная по российскому законодательству, признается «бесхозной» и отбирается.

В то же время даже наличие паспорта не гарантирует безопасности.

«Если ты украинец — ты под угрозой. Принудительная паспортизация — это инструмент, который Россия использует для того, чтобы усилить свое влияние на людей, сделать их зависимыми от оккупационной власти и установить более жесткий контроль над жителями временно оккупированных территорий», — подчеркнул Федоров.

Напомним, украинцам в оккупации, не получившим паспорт РФ, прекратили выплату пенсий.