Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцев в оккупации, не получивших паспорт РФ, могут «депортировать», — Федоров

Украинцев в оккупации, не получивших паспорт РФ, могут «депортировать», — Федоров

Александр Панько
09.09.25 14:34
108
Украинцев в оккупации, не получивших паспорт РФ, могут «депортировать», — Федоров

На временно оккупированных территориях (ВОТ) после 10 сентября украинцев без российского паспорта приравняют к «нелегальным мигрантам». Им грозит депортация из собственных домов. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона.

Как отметил Федоров, после 10 сентября украинцев, которые не получили российский паспорт на временно оккупированных территориях, указом российского диктатора Владимира Путина приравняют к «нелегальным мигрантам» и угрожают депортировать из родного дома.

Речь идет об указе, подписанном Путиным в марте 2024 года. Документ обязывает граждан Украины, которые «незаконно находятся в РФ», до 10 сентября или покинуть территорию, или легализовать свое пребывание.

По словам главы ОВА, выжить без паспорта страны-агрессора на ВОТ почти невозможно. В частности, без него:

— нет доступа к медицине, даже экстренной;

— дети не могут учиться, а родителям грозит лишение родительских прав;

— запрещено работать в большинстве сфер;

— отсутствие паспорта на блокпостах или во время обысков становится основанием для ареста;

— недвижимость, не оформленная по российскому законодательству, признается «бесхозной» и отбирается.

В то же время даже наличие паспорта не гарантирует безопасности.

«Если ты украинец — ты под угрозой. Принудительная паспортизация — это инструмент, который Россия использует для того, чтобы усилить свое влияние на людей, сделать их зависимыми от оккупационной власти и установить более жесткий контроль над жителями временно оккупированных территорий», — подчеркнул Федоров.

Напомним, украинцам в оккупации, не получившим паспорт РФ, прекратили выплату пенсий.

Тэги: украинцы, депортация, оккупация

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.09.25 15:35

США замедлили поставки ПВО Украине, — СМИ

09.09.25 13:48

Трамп не хочет защищать Украину, Европе немедленно нужен «план Б», — обозреватель FT

09.09.25 13:17

Украине предоставят дополнительные системы защиты от дронов

09.09.25 12:49

В Одессе женщина выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки

09.09.25 12:23

В Кремле ответили Трампу по поводу санкций

09.09.25 11:44

«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

09.09.25 11:16

Обнародована заявка сборной Украины на отборочный матч ЧМ-2026 против Азербайджана

09.09.25 10:48

Путин бесстыдно идет к эскалации войны, Запад должен быть в ужасе, — The Telegraph

09.09.25 10:28

В Украине обновили правила выплат семьям погибших военнослужащих

09.09.25 15:35

США замедлили поставки ПВО Украине, — СМИ

09.09.25 11:44

«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

09.09.25 10:28

В Украине обновили правила выплат семьям погибших военнослужащих

09.09.25 09:38

После поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины, — The Times

08.09.25 15:24

Судьба уже решена... Орбан заговорил о «разделе» Украины на три части

08.09.25 10:25

Трамп анонсировал очередную беседу с Путиным и разрешение войны в Украине

08.09.25 09:21

Встреча с Путиным возможна, но не в России, — Зеленский

08.09.25 00:01

В Красном море оборвались кабеля Microsoft

05.09.25 12:50

Европа разработала план ввода войск в Украину. Раскрыты детали

05.09.25 11:15

Ребров озвучил заявку сборной Украины на матч против Франции

04.09.25 18:54

Предприниматель Андрей Трушковский подтвердил: его экс-жена Сабина Мусина открыла салоны красоты G. Bar на деньги украденные ее экс-супругом Константином Чередниченко в Укроборонпроме, - СМИ

04.09.25 00:01

Трамп рассказал, как собирается давить на Путина

04.09.25 23:55

Гидрометцентр предупредил украинцев о приближающемся похолодании

05.09.25 16:27

Маск пообещал вернуть зрение слепому человеку

04.09.25 12:45

Россия готовит новое масштабное наступление против Украины, — Bloomberg

05.09.25 15:10

Армия Франции получила на вооружение уникальный суперкомпьютер

03.09.25 16:04

Австралийцы развенчали популярный «хрустящий» миф

04.09.25 09:30

Зеленский анонсировал важный разговор с Трампом

05.09.25 02:32

В центре Лондона автобус врезался в толпу пешеходов

04.09.25 11:46

Территориальные уступки Путину в Украине приведут войну в Европу, — Зеленский

Фото и Видео
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди