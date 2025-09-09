Все разделы

Новости > Трамп не хочет защищать Украину, Европе немедленно нужен «план Б», — обозреватель FT

Агата Кловская
09.09.25 13:48
Российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, что подтверждает массированный удар по Украине в ночь на 7 сентября, который стал одним из самых масштабных с начала полномасштабной войны. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп подтвердил, что он готов ужесточить санкции против России.

Британский журналист и политический обозреватель Гидеон Рахман в своем материале для Financial Times заявил, что комментарий американского лидера не является спонтанной реакцией на последние российские атаки. По его словам, это итог почти двухчасового недавнего телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами.

Рахман напомнил, что 4 сентября президент США провел телефонный разговор с европейскими лидерами, среди которых были Эмманюэль Макрон из Франции, Джорджа Мелони из Италии, Александр Стубб из Финляндии, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист отметил, что европейские лидеры уверены в том, что им удалось убедить Трампа и его администрацию усилить вторичные санкции в отношении покупателей российской нефти и газа, а также увеличить военную помощь Украине. В Белом доме же призывают европейские страны полностью отказаться от российских энергоресурсов, чтобы США усилили давление на Москву.

Компромиссным результатом стало то, что Европа будет продолжать усилия по прекращению всех закупок энергоресурсов у России, а Вашингтон будет оказать давление на Венгрию и Словакию. Рахман напомнил, что ранее министр финансов США Скотт Бессант подтвердил, что цель состоит в том, чтобы усилить давление на российскую экономику и «чтобы США и ЕС делали это вместе».

Также Трамп во время телефонного разговора критиковал европейских лидеров за то, что они не предпринимают никаких действий, чтобы оказать давление на Китай, который является крупнейшим покупателем российских энергоресурсов. Журналист добавил, что в ответ на это Европа согласилась сотрудничать с США в вопросе вторичных санкций, направленных против Пекина.

По мнению Рахмана, ужесточение санкций может оказать реальное давление на Путина, так как российская экономика в значительной степени зависит от доходов от экспорта нефти и газа. Он добавил, что уже есть признаки того, что экономика страны испытывает все большее давление.

Тем не менее, военное давление на Украину также усиливается. Рахман подчеркнул, что США и Европа знают, что им нужно что-то сделать, чтобы его ослабить.

Журналист напомнил, что на прошлой неделе «коалиция желающих» собралась в Париже, чтобы обсудить послевоенные гарантии безопасности для Украины. В частности, рассматривался вариант развертывания так называемых «сил успокоения», которые могут состоять из европейских войск.

Рахман отметил, что главная проблема заключается в том, что многие из наиболее важных стран в «коалиции желающих» не хотят отправлять свои войска в Украину. Среди них Германия, Италия и Польша.

Обозреватель подчеркнул, что даже те европейские страны, которые заявляют о своей готовности внести вклад в «силы успокоения», хотят, чтобы США обеспечили логистическую и воздушную поддержку. Более того, они готовы развернуть войска только в случае достижения согласия с Россией по этому вопросу. Очевидно, что Москва выступает против развертывания европейских войск в Украине.

Журналист признал, что Россия вряд ли согласится на перемирие, достигнутое путем переговоров. Именно поэтому сейчас идет речь о перемирии де-факто. Согласно такому плану, США помогут защитить украинское небо.

В частности, Вашингтон мог бы усилить противовоздушную оборону Украины, а Европа внесет свой вклад, в частности, путем предоставления военно-морской поддержки, предположил Рахман.

«Очевидная опасность для европейцев заключается в том, что они настолько погружены в тонкости дипломатии, а также в тонкое искусство „шептания Трампу“, что упускают из виду общую картину», — написал журналист.

Обозреватель подчеркнул, что Трамп своими словами и действиями неоднократно давал понять, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины. Он часто говорит о том, что ставит интересы Америки на первое место.

Рахман резюмировал, что заставить Трампа усилить военное и экономическое давление на Путина было бы невероятным подвигом. Тем не менее он считает, что Европе нужен «план Б» на случай, если США отступят от этого курса.

Напомним, лидеры ЕС прибудут в США ради завершения войны в Украине.

fraza.com
