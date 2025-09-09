Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украине предоставят дополнительные системы защиты от дронов

Украине предоставят дополнительные системы защиты от дронов

Александр Панько
09.09.25 13:17
157
Украине предоставят дополнительные системы защиты от дронов

Немецкий концерн Rheinmetall готовится предоставить Вооруженным силам Украины современные системы защиты от дронов Skyranger, расширяя военную помощь стране. Об этом сообщает Rai News.

По словам Генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, многомиллионный контракт на поставку этих систем планируют заключить 10 сентября на лондонской выставке DSEI.

«Мы будем поставлять наши системы Skyranger уже в этом году», — отметил Паппергер.

Система Skyranger является мобильной зенитной платформой, которую можно устанавливать на танки Leopard. Она обеспечивает защиту территории площадью до 16 квадратных километров, гарантируя зоны, полностью свободные от беспилотников.

Армин Паппергер отметил, что Бундесвер также заинтересован в этой технологии, и подчеркнул, что «в нынешней ситуации использование Skyranger может оказать решающую помощь Украине».

Стоит отметить, что концерн Rheinmetall уже вложил в развитие своей оборонной промышленности: 27 августа возле Ганновера был открыт крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Ожидается, что предприятие сможет выпускать до 350 тысяч снарядов в год, но максимальных показателей достигнет только в 2027 году.

В Украине Rheinmetall работает над проектом завода боеприпасов и имеет хаб по ремонту танков. Однако, по словам руководителя компании, реализация проекта задерживается из-за бюрократических препятствий.

Напомним, в НАТО обвинили Россию в покушении на главу Rheinmetall.

Тэги: Украина, защита, дроны, Rheinmetall

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.09.25 15:35

США замедлили поставки ПВО Украине, — СМИ

09.09.25 14:34

Украинцев в оккупации, не получивших паспорт РФ, могут «депортировать», — Федоров

09.09.25 13:48

Трамп не хочет защищать Украину, Европе немедленно нужен «план Б», — обозреватель FT

09.09.25 12:49

В Одессе женщина выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки

09.09.25 12:23

В Кремле ответили Трампу по поводу санкций

09.09.25 11:44

«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

09.09.25 11:16

Обнародована заявка сборной Украины на отборочный матч ЧМ-2026 против Азербайджана

09.09.25 10:48

Путин бесстыдно идет к эскалации войны, Запад должен быть в ужасе, — The Telegraph

09.09.25 10:28

В Украине обновили правила выплат семьям погибших военнослужащих

09.09.25 15:35

США замедлили поставки ПВО Украине, — СМИ

09.09.25 11:44

«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

09.09.25 10:28

В Украине обновили правила выплат семьям погибших военнослужащих

09.09.25 09:38

После поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины, — The Times

08.09.25 15:24

Судьба уже решена... Орбан заговорил о «разделе» Украины на три части

08.09.25 10:25

Трамп анонсировал очередную беседу с Путиным и разрешение войны в Украине

08.09.25 09:21

Встреча с Путиным возможна, но не в России, — Зеленский

08.09.25 00:01

В Красном море оборвались кабеля Microsoft

05.09.25 12:50

Европа разработала план ввода войск в Украину. Раскрыты детали

05.09.25 11:15

Ребров озвучил заявку сборной Украины на матч против Франции

04.09.25 18:54

Предприниматель Андрей Трушковский подтвердил: его экс-жена Сабина Мусина открыла салоны красоты G. Bar на деньги украденные ее экс-супругом Константином Чередниченко в Укроборонпроме, - СМИ

04.09.25 00:01

Трамп рассказал, как собирается давить на Путина

04.09.25 23:55

Гидрометцентр предупредил украинцев о приближающемся похолодании

05.09.25 16:27

Маск пообещал вернуть зрение слепому человеку

04.09.25 12:45

Россия готовит новое масштабное наступление против Украины, — Bloomberg

05.09.25 15:10

Армия Франции получила на вооружение уникальный суперкомпьютер

03.09.25 16:04

Австралийцы развенчали популярный «хрустящий» миф

04.09.25 09:30

Зеленский анонсировал важный разговор с Трампом

05.09.25 02:32

В центре Лондона автобус врезался в толпу пешеходов

04.09.25 11:46

Территориальные уступки Путину в Украине приведут войну в Европу, — Зеленский

Фото и Видео
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди