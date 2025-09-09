Украине предоставят дополнительные системы защиты от дронов

Немецкий концерн Rheinmetall готовится предоставить Вооруженным силам Украины современные системы защиты от дронов Skyranger, расширяя военную помощь стране. Об этом сообщает Rai News.

По словам Генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, многомиллионный контракт на поставку этих систем планируют заключить 10 сентября на лондонской выставке DSEI.

«Мы будем поставлять наши системы Skyranger уже в этом году», — отметил Паппергер.

Система Skyranger является мобильной зенитной платформой, которую можно устанавливать на танки Leopard. Она обеспечивает защиту территории площадью до 16 квадратных километров, гарантируя зоны, полностью свободные от беспилотников.

Армин Паппергер отметил, что Бундесвер также заинтересован в этой технологии, и подчеркнул, что «в нынешней ситуации использование Skyranger может оказать решающую помощь Украине».

Стоит отметить, что концерн Rheinmetall уже вложил в развитие своей оборонной промышленности: 27 августа возле Ганновера был открыт крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских снарядов. Ожидается, что предприятие сможет выпускать до 350 тысяч снарядов в год, но максимальных показателей достигнет только в 2027 году.

В Украине Rheinmetall работает над проектом завода боеприпасов и имеет хаб по ремонту танков. Однако, по словам руководителя компании, реализация проекта задерживается из-за бюрократических препятствий.

Напомним, в НАТО обвинили Россию в покушении на главу Rheinmetall.