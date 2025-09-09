В Одессе женщина выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки

В Приморском районе Одессы возле общежития обнаружили тело младенца без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступило сообщение от заведующей учреждения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 39-летняя местная жительница выбросила своего только что рожденного ребенка из окна многоэтажки.

В настоящее время с женщиной работают следователи, проводится документирование события. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

