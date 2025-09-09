Страна-агрессор Россия обвинила Украину и страны Европы в том, что они якобы пытаются привлечь США «в свою орбиту» и «навязать» новые санкции против Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

«Санкции — это тот порядок дня, который усердно поддерживают на первое место в первую очередь, конечно, „киевский режим“ и также европейские страны. Конечно же, они делают все возможное, чтобы привлечь Вашингтон к своей орбите и навязать эти санкции», — заявил он.

Песков отметил, что «разные представители» в Вашингтоне делают соответствующие заявления, в Кремле их принимают во внимание.

«В целом, наверное, можно сказать одно, что это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние четыре года, никакого эффекта не имело. И они оказались абсолютно бесполезными с точки зрения давления на Россию», — сказал он, но не объяснил, почему Россия постоянно требует отмены таких «полезных» для нее санкций.

Пресс-секретарь Кремля цинично пожаловался на «отсутствие взаимности со стороны европейских государств, «киевского режима». Поэтому, по его словам, Россия продолжит идти путем достижения своих целей и «никакие санкции не смогут заставить Россию изменить эту последовательную позицию».

Напомним, Трамп готов к «следующему этапу» санкций против РФ.