«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

Агата Кловская
09.09.25 11:44
«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

Радиостанция «Радио Судного дня» вернулась в эфир, отправив два загадочных сообщения, которые вызвали панику в социальных сетях. Это таинственное российское радио, известное еще со времен Холодной войны, постоянно транслирует монотонный гул с точки неподалеку от Москвы и, по предположениям, является частью секретной военной коммуникационной системы. Об этом пишет Daily Mail.

В обычном эфире станции дважды прозвучали голосовые сообщения на русском языке. Они содержали кодовые слова, цифры и позывные, среди которых были NZHTI, HOTEL и числовые наборы. Видеозапись этих загадочных трансляций быстро распространилась в интернете, вызвав панику среди пользователей. Один из комментаторов отметил, что такие кодовые слова словно взяты из кино о временах Холодной войны, и поинтересовался, кто именно сегодня слушает эти сигналы.

Эксперты размышляют о природе события. Профессор Дэвид Стэпплз предполагает, что станция, официально известная как UVB-76, возможно, выполняет функцию механизма экстренного предупреждения в случае ядерной войны. Он подчеркнул ее высокую мощность передачи сигналов, выходящую за пределы стандартных характеристик радиостанций.

Независимый радиоведущий Эри Бондер добавил, что вокруг деятельности UVB-76 существует много теорий. Среди них — эта станция может быть «выключателем мертвеца» для активации ядерной атаки, маяком для НЛО или даже инструментом контроля сознания.

Напомним, перед встречей на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 15 августа UVB-76 уже вызвала интерес из-за трансляции необычного сигнала. Кроме этого, военное радио России демонстрировало похожую тревожную активность перед вторжением в Украину в 2022 году.

Тэги: послание, Радио Судного дня

