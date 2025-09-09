Обнародована заявка сборной Украины на отборочный матч ЧМ-2026 против Азербайджана

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров объявил список игроков на выездной матч квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана.

По информации официального сайта УАФ, из числа футболистов, находящихся в составе сборной, в заявку не вошел защитник «Динамо» Владислав Дубинчак.

Список сборной Украины:

1. Георгий Бущан

2. Ефим Конопля

3. Тарас Михавко

4. Александр Сваток

5. Валерий Бондар

6. Иван Калюжный

7. Владислав Ванат

8. Георгий Судаков

9. Алексей Гуцуляк

10. Николай Шапаренко

11. Артем Довбик

12. Анатолий Трубин

13. Илья Забарный

14. Олег Очеретько

15. Богдан Михайличенко

16. Назар Волошин

17. Александр Зинченко

18. Егор Ярмолюк

19. Артем Бондаренко

20. Александр Зубков

21. Александр Назаренко

22. Николай Матвиенко

23. Дмитрий Ризнык

Напомним, игра квалификации ЧМ-2026 Азербайджан - Украина пройдет во вторник, 9 сентября, в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и стартует в 19:00 по киевскому времени.