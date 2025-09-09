Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путин бесстыдно идет к эскалации войны, Запад должен быть в ужасе, — The Telegraph

Путин бесстыдно идет к эскалации войны, Запад должен быть в ужасе, — The Telegraph

Александр Панько
09.09.25 10:48
161
Путин бесстыдно идет к эскалации войны, Запад должен быть в ужасе, — The Telegraph

Россия принимает меры для эскалации войны против Украины, тогда как усилия американского президента Дональда Трампа по мирному урегулированию терпят неудачу. В это воскресенье россияне совершили крупнейшую атаку по Украине за все время войны, впервые за более чем три года был нанесен удар по правительственному зданию.

Российский удар по зданию, в котором проводятся заседания Кабинета Министров Украины, готовился длительное время, пишет The Telegraph. Российское военно-политическое руководство не раз угрожало ударами по «центрам принятия решений», но до недавнего времени эти угрозы были лишь угрозами.

Автор считает, что есть три причины, почему Россия решила пойти на эскалацию конфликта именно таким образом и именно сейчас. Во-первых, правитель РФ Путин реагирует на давление со стороны провоенных ультранационалистов в своей коалиции. Поскольку российская экономика балансирует на грани рецессии, а среди молодых граждан страны-агрессора растет усталость от войны, диктатор должен убедиться, что ультранационалисты будут на его стороне.

«Во-вторых, Путин рассматривает нежелание Трампа наказывать Россию за продолжение войны как признак слабости и испытывает пределы его терпения. Когда угроза жестких санкций и масштабных вторичных пошлин выглядела серьезной, Путин выиграл время, пообещав прорыв в мирных переговорах на Аляске. То, что Трамп принял эти мирные предложения за чистую монету, подбодрило Путина еще больше испытывать пределы решимости Запада», — объясняет издание.

Автор напомнил, что когда 21 августа россия ударила ракетами по гражданскому предприятию в Мукачево, которое является американским бизнесом, Трамп не принял мер. Эта нерешительность могла подтолкнуть Россию к атакам на здания Британского совета и ЕС в Киеве 28 августа, а также препятствованию полету самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Когда эти провокации получили лишь риторический ответ, Россия еще больше повысила ставки, нанеся удар по зданию украинского правительства, пишет The Telegraph.

Третьей причиной автор материала назвал намерение РФ сдержать Украину от атак по российской энергетической инфраструктуре, ведь они нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора. Сейчас ценовой потолок G7 на российскую нефть упал до 45 долларов за баррель, а потому украинские дроновые атаки усиливают финансовое давление на российских энергетических гигантов.

«А поскольку военные действия России стоят от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов в день, Путин пытается заставить Украину прекратить эти удары дронами. Если Трамп продолжит предлагать России двухнедельные отсрочки и не выполнит свои ультиматумы, атаки на украинские правительственные объекты и западные дипломатические учреждения могут стать более частыми. Британские и европейские цели особенно уязвимы, поскольку Кремль пытается помешать Европе взять на себя обязательства по развертыванию миротворческих сил в Украине после войны», — акцентирует издание.

The Telegraph отмечает, что риск войны России с НАТО остается таким же высоким, как и раньше. И пока Путин принимает меры для эскалации войны, западные политики не должны идти на уступки диктатору. По мнению автора материала, на Западе должны добиваться мира с помощью силы. И реализация обещания Трампа относительно второго этапа санкционных ограничений против России была бы крайне необходимым шагом.

Напомним, после поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины.

Тэги: Владимир Путин, Запад, война в Украине, эскалация

Комментарии

Статьи

06.09.25 15:15

Расизм и британские ученые

Автор: Александр Панько

Дайджест

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей
28.08.25 09:29

Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.09.25 15:35

США замедлили поставки ПВО Украине, — СМИ

09.09.25 14:34

Украинцев в оккупации, не получивших паспорт РФ, могут «депортировать», — Федоров

09.09.25 13:48

Трамп не хочет защищать Украину, Европе немедленно нужен «план Б», — обозреватель FT

09.09.25 13:17

Украине предоставят дополнительные системы защиты от дронов

09.09.25 12:49

В Одессе женщина выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки

09.09.25 12:23

В Кремле ответили Трампу по поводу санкций

09.09.25 11:44

«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

09.09.25 11:16

Обнародована заявка сборной Украины на отборочный матч ЧМ-2026 против Азербайджана

09.09.25 10:28

В Украине обновили правила выплат семьям погибших военнослужащих

09.09.25 15:35

США замедлили поставки ПВО Украине, — СМИ

09.09.25 11:44

«Радио Судного дня» вышло в эфир и передало два послания

09.09.25 10:28

В Украине обновили правила выплат семьям погибших военнослужащих

09.09.25 09:38

После поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины, — The Times

08.09.25 15:24

Судьба уже решена... Орбан заговорил о «разделе» Украины на три части

08.09.25 10:25

Трамп анонсировал очередную беседу с Путиным и разрешение войны в Украине

08.09.25 09:21

Встреча с Путиным возможна, но не в России, — Зеленский

08.09.25 00:01

В Красном море оборвались кабеля Microsoft

05.09.25 12:50

Европа разработала план ввода войск в Украину. Раскрыты детали

05.09.25 11:15

Ребров озвучил заявку сборной Украины на матч против Франции

04.09.25 18:54

Предприниматель Андрей Трушковский подтвердил: его экс-жена Сабина Мусина открыла салоны красоты G. Bar на деньги украденные ее экс-супругом Константином Чередниченко в Укроборонпроме, - СМИ

04.09.25 00:01

Трамп рассказал, как собирается давить на Путина

04.09.25 23:55

Гидрометцентр предупредил украинцев о приближающемся похолодании

05.09.25 16:27

Маск пообещал вернуть зрение слепому человеку

04.09.25 12:45

Россия готовит новое масштабное наступление против Украины, — Bloomberg

05.09.25 15:10

Армия Франции получила на вооружение уникальный суперкомпьютер

03.09.25 16:04

Австралийцы развенчали популярный «хрустящий» миф

04.09.25 09:30

Зеленский анонсировал важный разговор с Трампом

05.09.25 02:32

В центре Лондона автобус врезался в толпу пешеходов

04.09.25 11:46

Территориальные уступки Путину в Украине приведут войну в Европу, — Зеленский

Фото и Видео
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
В Кремле опровергли договоренность о встрече лидеров
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Оползень погубил целую деревню в Судане – погибли более тысячи человек
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Ракеты «Фламинго» поразили объекты ФСБ в Крыму, — СМИ
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Появилось видео крушения истребителя F-16 в Польше
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Долгая прогулка (2025): хоррор по Стивену Кингу напугал зрителей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Сачия Викери: теннисиситка на OnlyFans стала миллионершей
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
Зеленский и Келлог обсудили давление на Россию
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
В небе над Японией заметили таинственный огненный объект
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди