Путин бесстыдно идет к эскалации войны, Запад должен быть в ужасе, — The Telegraph

Россия принимает меры для эскалации войны против Украины, тогда как усилия американского президента Дональда Трампа по мирному урегулированию терпят неудачу. В это воскресенье россияне совершили крупнейшую атаку по Украине за все время войны, впервые за более чем три года был нанесен удар по правительственному зданию.

Российский удар по зданию, в котором проводятся заседания Кабинета Министров Украины, готовился длительное время, пишет The Telegraph. Российское военно-политическое руководство не раз угрожало ударами по «центрам принятия решений», но до недавнего времени эти угрозы были лишь угрозами.

Автор считает, что есть три причины, почему Россия решила пойти на эскалацию конфликта именно таким образом и именно сейчас. Во-первых, правитель РФ Путин реагирует на давление со стороны провоенных ультранационалистов в своей коалиции. Поскольку российская экономика балансирует на грани рецессии, а среди молодых граждан страны-агрессора растет усталость от войны, диктатор должен убедиться, что ультранационалисты будут на его стороне.

«Во-вторых, Путин рассматривает нежелание Трампа наказывать Россию за продолжение войны как признак слабости и испытывает пределы его терпения. Когда угроза жестких санкций и масштабных вторичных пошлин выглядела серьезной, Путин выиграл время, пообещав прорыв в мирных переговорах на Аляске. То, что Трамп принял эти мирные предложения за чистую монету, подбодрило Путина еще больше испытывать пределы решимости Запада», — объясняет издание.

Автор напомнил, что когда 21 августа россия ударила ракетами по гражданскому предприятию в Мукачево, которое является американским бизнесом, Трамп не принял мер. Эта нерешительность могла подтолкнуть Россию к атакам на здания Британского совета и ЕС в Киеве 28 августа, а также препятствованию полету самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Когда эти провокации получили лишь риторический ответ, Россия еще больше повысила ставки, нанеся удар по зданию украинского правительства, пишет The Telegraph.

Третьей причиной автор материала назвал намерение РФ сдержать Украину от атак по российской энергетической инфраструктуре, ведь они нарушили работу по меньшей мере 17% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора. Сейчас ценовой потолок G7 на российскую нефть упал до 45 долларов за баррель, а потому украинские дроновые атаки усиливают финансовое давление на российских энергетических гигантов.

«А поскольку военные действия России стоят от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов в день, Путин пытается заставить Украину прекратить эти удары дронами. Если Трамп продолжит предлагать России двухнедельные отсрочки и не выполнит свои ультиматумы, атаки на украинские правительственные объекты и западные дипломатические учреждения могут стать более частыми. Британские и европейские цели особенно уязвимы, поскольку Кремль пытается помешать Европе взять на себя обязательства по развертыванию миротворческих сил в Украине после войны», — акцентирует издание.

The Telegraph отмечает, что риск войны России с НАТО остается таким же высоким, как и раньше. И пока Путин принимает меры для эскалации войны, западные политики не должны идти на уступки диктатору. По мнению автора материала, на Западе должны добиваться мира с помощью силы. И реализация обещания Трампа относительно второго этапа санкционных ограничений против России была бы крайне необходимым шагом.

Напомним, после поездки в Китай Путин начал новый этап войны против Украины.