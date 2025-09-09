В Украине обновили правила выплат семьям погибших военнослужащих

Обновлен порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих ВСУ в период действия военного положения. Об этом сообщает прессслужба Министерства обороны.

Отмечается, что общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 млн грн.

Выплата 1/5 части от общего размера ЕДП (3 млн грн) будет осуществляться сразу. А выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику (примерно 150 тыс. грн ежемесячно).

Новые правила применяются с 1 сентября. Для членов семей погибших, смерть которых подтверждена до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Напомним, в этом году в апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает выплату 15 миллионов гривен семьям погибших во время защиты Украины.