В Киеве произошло смертельное ДТП с авто военного

Рано утром в понедельник, 8 сентября, на улице Елены Телиги в Киеве произошло резонансное ДТП. Сотрудники Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту аварии.

Информируется, что штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, в которой находился рядовой полиции.

Увы, от полученных травм водитель и пассажир-полицейский погибли на месте происшествия.

Добавляется, что водитель служебного авто получил телесные повреждения.

Также указывается, что на место инцидента прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП.

Сообщается, что уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека). Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Ранее во Львовской области произошло резонансное ДТП с машиной полиции.