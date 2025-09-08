ДТП в Ивано-Франковской области оборвало жизни молодых ребят

Поздно вечером воскресенья, 7 сентября, в городе Снятин Ивано-Франковской произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что 19-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим столкновением с ограждением частного хозяйства и бетонной электроопорой, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

Увы, от полученных в результате аварии травм водитель и 15-летний пассажир, местные жители, погибли на месте происшествия.

Также двое 16-летних пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

