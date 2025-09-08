После российских атак в Украине снова начали отключать электричество

В понедельник, 8 сентября, в некоторых регионах Украины снова были задействованы графики почасовых отключений. Произошло это из-за российских атак на энергетические объекты, информирует Минэнерго.

Говорится о том, что за прошедшие сутки противник массированно атаковал энергообъекты в нескольких областях.

Сообщается, что сейчас система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено, однако в некоторых регионах применяются графики почасовых отключений из-за повреждения сетевого оборудования.

Добавляется, что энергетики и спасатели делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Сказано: «Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему».

Резюмируется, что на сегодняшнее утро большую часть потребителей в нашей стране уже удалось обеспечить электричеством.

Ранее Россия нанесла удар по энергетике Киевской области.