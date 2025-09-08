Вскоре по Газе будет мирная сделка, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, уже очень скоро будет достигнута сделка по Газе. Об этом сообщает CNN.

«Я собирался вернуться и увидеться с вами в самолете, но возникли некоторые обстоятельства, связанные с ХАМАС... мы работает над решением, которое, возможно, окажется очень хорошим», — сказал Трамп журналистам.

Когда президента США попросили рассказать подробности, он пообещал детали в ближайшее время.

«Вы услышите об этом очень скоро. Мы пытается положить этому конец и вернуть заложников», — сказал он, добавив, что «у нас состоялись очень содержательные переговоры».

Трамп выразил уверенность, что оставшиеся израильские заложники, которые удерживаются в Секторе Газа, а также тела погибших — будут освобождены и возвращены.

«Возможно, их будет меньше 20, потому что некоторые, знаете ли, имеют тенденцию умирать, верно? Они имеют тенденцию умирать, даже если они молодые, в основном они умирают... у нас, скажем, 20 человек, и у нас около 38 тел», — заявил Трамп.

Накануне CNN сообщило, что США выдвинули новые принципы прекращения огня на Ближнем Востоке, которые призывают к немедленному освобождению заложников и началу переговоров о всеобъемлющем прекращении войны.

