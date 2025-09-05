Путин признал угрозу дефицита газа в России

Имея крупнейшие в мире запасы газа более 60 триллионов кубометров, Россия может столкнуться с дефицитом газа. Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, информирует TMT.

«У нас намечается дефицит газа», — отметил Путин. Он добавил, что существуют и другие вопросы, требующие «особого внимания». — «У нас нет соединений между разными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас нуждается в развитии сетевая хозяйство», — перечислил он.

В связи с возможным дефицитом газа Путин предложил переходить на уголь, запасов которого, по его словам, «хватит едва ли не на тысячу лет».

По его словам, признаки дефицита газа уже заметны на Дальнем Востоке.

«Обеспечить поставки новых предприятий иногда сложно», — пояснил хозяин Кремля, добавив, что в ближайшие годы в ДФО прогнозируется «кратный рост спроса» на газ.

По данным Минэнерго РФ, в настоящее время Россия имеет 63,4 трлн кубометров газовых запасов, которых должно хватить на 100 лет добычи. Счетная палата в 2020 году оценивала российские запасы в 20% мировых, но предупреждала, что их хватит только на 50 лет. Тогда как качественные запасы «сухого газа» (практически чистого метана) — «существенно ниже общих».

Добыча газа в России уменьшается после начала войны против Украины, которая отрезала Газпром от ключевого европейского рынка. Если в 2021 году было добыто 762,8 млрд кубометров, то в 2022 — лишь 673,8 млрд. В 2023 добыча упала до 638 млрд кубометров — самого низкого уровня за шесть лет. В прошлом году она выросла до 685 млрд кубометров, но осталась на 10% ниже довоенного уровня.

Газпром, который потерял более половины экспорта, обещал направить лишний газ российским потребителям. Полная газификация страны должна быть завершена к 2030 году, обещал два года назад на встрече с Путиным глава компании Алексей Миллер. Тогда как ранее он сообщал, что к 2026 году полностью газифицированы будут 35 регионов РФ.

По состоянию на конец 2024 года уровень газификации в России составлял 74,7%, подсчитали в Минэнерго РФ. Согласно государственной программе развития энергетики, в 2025 году он должен вырасти до 75%, в 2026 — до 75,8%, а в 2027 — до 76,7%.

Напомним, ЕС откажется от российского газа до 2027 года.