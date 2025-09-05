Армия Франции получила на вооружение уникальный суперкомпьютер

Армия Франции получила на свое вооружение уникальный суперкомпьютер, который является самым крупным в Европе. Об этом поведал министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Чиновник информировал в социальной сети Х: «Благодаря закону о военном планировании, то есть благодаря историческим усилиям, предпринятым нацией, министерство обороны сегодня располагает крупнейшим в Европе секретным суперкомпьютером, который также является третьим по величине секретным суперкомпьютером в мире».

Глава ведомства добавил, что данный суперкомпьютер будет использоваться для применения технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере.

Поясняется, что речь идет о применении его в разведывательных целях, к примеру – для анализа электромагнитных данных, обнаружения подлодок, а также создания первого военного роботизированного подразделения, состоящего из дронов, оснащенных коллективным искусственным интеллектом.

Резюмируется: «Опыт войны в Украине очень ясно показывает, какую важную роль может играть искусственный интеллект, встроенный в дроны и боевых роботов».

