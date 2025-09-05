В Украине в десять раз выросла заболеваемость корью

В Украине в 2025 году заболеваемость корью выросла в десять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в четверг, 4 сентября.

Он отметил, что это опасное вирусное инфекционное заболевание.

«К сожалению, в этом году мы наблюдаем рост заболеваемости корью. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году отмечаем рост заболеваемости практически в 10 раз», — подчеркнул Даниленко.

Однако вместе с тем он отметил, что это не уникальная ситуация, поскольку заболеваемость корью растет также в соседних странах.

Одной из причин роста заболеваемости эксперт назвал завозные случаи, учитывая миграцию населения.

Тем не менее, Даниленко напомнил, что корь является вакциноуправляемой инфекцией. Несмотря на то, что в Украине охват вакциной против кори составляет 90-91%, сейчас остается определенный слой невакцинированных, среди которых и фиксируются случаи заболевания.

Напомним, в Украине зафиксировали 125 случаев заражения новым штаммом COVID-19.