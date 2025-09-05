Трамп призвал ЕС отказаться от российской нефти, — СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая помогает Москве финансировать войну против Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированного представителя Белого дома.

Трамп по телефону присоединился к заседанию Коалиции желающих, которую возглавляет президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры обсуждали гарантии безопасности для Киева в случае мирного соглашения с Россией.

«Президент Макрон и европейские лидеры пригласили президента Трампа на встречу Коалиции желающих. Трамп подчеркнул, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну — только за один год Россия получила 1,1 миллиарда евро от продажи топлива ЕС», — заявил чиновник.

По его словам, глава Белого дома также акцентировал, что европейские лидеры должны оказывать экономическое давление на Китай, который поддерживает военные усилия Кремля.

Европейская комиссия уже предложила план, который предусматривает поэтапный отказ от импорта российской нефти и газа до 1 января 2028 года. Брюссель стремится разорвать давние энергетические связи с Россией после её вторжения в Украину в 2022 году.

«Встреча Коалиции желающих была посвящена гарантиям безопасности для Украины. Президент Трамп поставил под сомнение их серьёзность, поскольку они продолжают финансировать российскую экономику. Президент четко дал понять, что это не его война, и европейцы должны также брать на себя ответственность», — резюмировал представитель Белого дома.

Напомним, Европейский Союз потратил больше денег на российский газ и нефть, чем на финансовую помощь Украине.