Европа разработала план ввода войск в Украину. Раскрыты детали

Европейское военное командование разработало план развертывания войск в Украине, в рамках которого будут созданы две отдельные сухопутные группы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Первая группа будет отвечать за подготовку и помощь украинским военным, а вторая — за формирование «сил сдерживания», которые будут предотвращать новые попытки российской агрессии.

Уже существуют обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных.

Украинское воздушное пространство будет патрулировать авиация стран НАТО, расположенная за пределами Украины.

Теперь европейские государства ожидают от администрации президента США Дональда Трампа решения относительно уровня поддержки от Соединенных Штатов.

Напомним, Путин пригрозил ударами по западным войскам в Украине.