Стало известно, как в украинских школах обстоит ситуация с учебниками

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, как обстоит ситуация с учебниками в школах нашей страны. Чиновник выступил в Верховной Раде.

Он сказал: «Общая потребность в нынешнем году составила более 8,6 миллионов экземпляров учебников из 110 наименований, что на 12% больше, чем в прошлом году».

Добавляется, что все 100% учебников были напечатаны до 30 июля, а по состоянию на 1 сентября школами принято 84%.

Также говорится: «Уже сегодня этот показатель составляет 88% учебников, которые юридически приняты школами. Завершение остальных учетных процедур продлится до 15 сентября».

Поясняется, что речь идет только об учебниках для 8-х классов «Новой украинской школы», которые печатались в 2025-м году, а все остальные классы обеспечены учебниками на 100%.

Ранее мы писали, что за время войны в Украине было полностью разрушено 379 учебных заведений.