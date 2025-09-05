США свернут помощь странам Европы, которые граничат с РФ, — СМИ

Соединенные Штаты планируют постепенно свернуть программы по предоставлению безопасности помощи европейским армиям, расположенным вдоль границы с Россией, чтобы переложить бремя этих расходов на Европу. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому разделу 333, который позволяет Пентагону предоставлять обучение и военную поддержку союзным США государствам.

По словам собеседников издания, средства по разделу 333 утверждаются Конгрессом, и финансирование в настоящее время выделено до конца сентября 2026 года, но после этого у Трампа планируют больше его не запрашивать.

Собеседники отмечают, что это решение может привести к сокращению «сотен миллионов долларов», которые США направляют странам, граничащим с Россией.

О решении сократить финансирование представители Пентагона сообщили на закрытой встрече в Вашингтоне послам ряда европейских стран.

«По словам двух дипломатов, которые были проинформированы о обсуждении, европейские правительства были удивлены этим заявлением и пытаются получить дополнительную информацию от Вашингтона», — говорится в публикации.

Как отметил один из дипломатов, в Европе также пытаются оценить потенциальные последствия решения США и то, смогут ли там компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности.

Чиновник Белого дома, в свою очередь, заявил изданию, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по «пересмотру и перераспределению» внешней помощи США.

«Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с... давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону», — заявил он.

Напомним, США могут увеличить свой военный контингент в Польше.