За время войны в Украине было полностью разрушено 379 учебных заведений

Увы, продолжающаяся в Украине война бьет и по учебным заведениям. О текущей ситуации в нашей стране поведал министр образования и науки Оксен Лисовой.

Чиновник сообщил, что всего было полностью разрушены 379 учебных заведений.

Он рассказал: «1 339 учреждений дошкольного образования были повреждены, 131 – разрушены; 1 779 школ повреждены, 226 – разрушены; 384 учреждения профессионального и профессионального предвысшего образования были повреждены, 20 – разрушены, 122 учреждения высшего образования были повреждены, два – разрушены».

Добавляется, что на сегодняшний день при учебных заведениях действует 14 010 укрытий, 461 убежище находится на стадии проектирования, строительства или ремонта.

Резюмируется, что сейчас в нашей стране 90% всех школ имеют укрытия, из них собственные укрытия - 80%, а 645 школ еще не имеют убежищ.

