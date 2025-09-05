В NASA поведали, как долго астронавты смогут находиться на Луне

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи рассказал о планах по высадке на Луну. Поведал некоторые интересные подробности.

Он сказал: «Миссия Artemis III будет, когда мы вернемся на Луну. Мы пробудем там где-то от восьми до двенадцати дней. Самый долгий срок пребывания в прошлом составлял три дня».

Кроме этого добавляется, что США собираются начать отправлять полезные грузы на Луну, чтобы начать строительство своего базового лагеря.

Ранее мы писали, что NASA хочет построить на Луне ядерный реактор.