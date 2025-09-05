Численность британской армии продолжает сокращаться

Число солдат в армии Великобритании сокращается. Об этом, ссылаясь на министерство обороны страны, информирует издание The Times.

В публикации, среди прочего, сказано: «Больше молодых людей вступают в регулярные войска, однако новобранцев недостаточно, чтобы заполнять дыры, создаваемые из-за ухода солдат».

Уточняется, что за год на службу в британскую армию поступили 13 520 новобранцев, тогда как покинули ее 14 020 человек.

Впрочем, стоит добавить, что число заявок на прием в армию выросло на 43,2% по сравнению с предыдущим двенадцатимесячным периодом.

Кроме этого в министерстве обороны рассказали о том, что цели по набору в армию не выполняются последние четырнадцать лет, эта проблема была унаследована от предыдущего правительства консерваторов, но власти предпринимают меры, чтобы остановить эту тенденцию.

