Новости > В Николаеве наконец-то решили проблему с пресной водой

В Николаеве наконец-то решили проблему с пресной водой

Агата Кловская
04.09.25 14:08
162
В Николаеве наконец-то решили проблему с пресной водой

В Николаеве удалось решить проблему с пресной водой. Об этом информировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она сообщила: «Жители Николаева впервые с 2022-го года получат пресную воду в кранах. Осмотрели с коллегами новый магистральный водовод, который уже скоро будет снабжать город».

Добавляется, что воду уже начали полноценно подавать в системы и резервуары водоканала.

Указывается также, что через две недели пресная вода полностью заменит соленую во всех системах города.

Информируется, что данный водовод будет обеспечивать 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и еще 50 тысяч для орошения сельскохозяйственных угодий.

Глава правительства рассказала: «Трубы и насосы размещены под землей, сейчас достраиваются укрытия для работников. Есть пульты для дистанционного управления, резерв питания и система защиты от атак. Строительство уже на завершающем этапе».

Чиновница поведала, что масштабирования этой работы на заседании правительства накануне утвердили перечень объектов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта систем и переоснащения сооружений и сетей водоснабжения в Винницкой, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях.

Вода в Николаеве

Справка:

С начала войны, в 2022-м году россияне взорвали ключевой магистральный водовод Днепр-Николаев. Это привело к остановке централизованного водоснабжения. Город получал техническую воду из реки Ингулец, а с мая того же года из Южного Буга. Полмиллиона людей все это время жили без постоянного водоснабжения.

Однако в 2024-м году из государственного бюджета было выделено 8,7 миллиарда гривен на строительство новой системы водозабора из реки Южный Буг. Проект удалось удешевить с первоначальной стоимости до 6,5 миллиардов гривен благодаря Агентству восстановления. Сэкономленные средства направляем на строительство водоводов в других регионах.

В январе этого года начались строительные работы, а в августе запустили тестовую работу водовода.

Ранее в МАГАТЭ заявили о проблемах с водой на Запорожской АЭС.

Тэги: общество, вода, война, Николаев, регионы, новости Украины

fraza.com
