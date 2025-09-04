Экс-нардеп Георгий Логвинский и экс-заместитель главы минюстиции Наталья Бернацкая давят на ВАКС, – СМИ

Апелляционная палата ВАКС 29 мая 2025 года удовлетворила апелляционную жалобу прокурорки на определение судьи ВАКС об отказе в заочном аресте экснардепа Георгия Логвинского, обвиняемого в завладении 54 млн грн путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека. Об этом пишет издание Власти.

Как напоминают СМИ, суд отменил определение следственного судьи и постановил новое, в котором приняла решение Логвинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, как сообщил источник со стороны обвинения, суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб стороны защиты и готовит соответствующее решение о содержании под стражей сообщницы Логвинского Наталии Бернацкой (в девичестве – Севостьянова), которая ранее работала первой заместителем министра юстиции и была также ключевой.

Как напоминает «Украинская правда», в январе 2020 года стало известно, что Офис генпрокурора подписал подозрения для экснардепа из Народного фронта Георгия Логвинского и бывшего первого заместителя министра юстиции Наталии Бернацкой. Им инкриминируют якобы воровство из госбюджета 54 миллиона гривен.

Как напоминают СМИ, судебное дело рассматривается более пяти лет, а бывший нардеп Георгий Логвинский скрылся из Украины и в настоящее время объявлен в международный розыск .

Логвинский с другими фигурантами уголовного производства № 52017000000000361, в частности Бернацкой, который НАБУ готовит также подозрение, пытаются давить на судов с целью избежать ответственности.

Как говорится в постановлении апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 6 августа 2025 года по делу № 991/11115/23, адвокаты подозреваемых по делу «Золотого мандарина» Георгия Логвинского и Наталии Бернацкой требуют отвода коллегии судей Апеляционной

«10.06.2025 года, 20.06.2025 года и 06.08.2025 года, соответственно, после рассмотрения предварительных заявлений стороны защиты об отводе коллегии судей АП ВАКС в составе судей ЛИЦО_2 , ЛИЦО_3 , ЛИЦО_4 от рассмотрения судебного дела № 19 52017000000000361 от 01.06.2017 г., в АП ВАКС поступили новые заявления защитника ОСОБА_7 об отводе коллегии судей (т. 32 а.с. 115-188, 194-248, т. 37 а.с.).

Однако, как говорится в материалах суда, никаких доказательств предвзятого отношения коллегии судей защитой не предоставлено и при рассмотрении заявления об отводе не установлено, при этом такое заявление не содержит надлежащих и подтвержденных данных, которые вызывали бы сомнение в беспристрастности коллегии судей и свидетельствовали бы о наличии оснований для ее отвода.

«Учитывая, что заявленный отвод не содержит надлежащих и подтвержденных данных, свидетельствующих о реальном существовании хотя бы одного из оснований для отвода коллегии судей как в целом в уголовном производстве № 52017000000000361 от 01.06.2017 г., в котором уголовных ОСОБА предусмотрен ОСОБА ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины, так и по делу № 991/11115/23 о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении ОСОБА_11 в удовлетворении заявления об отводе следует отказать», – говорится в решении суда.

Как сообщали СМИ, в начале ноября 2017 года эксзаместитель министра юстиции Наталья Севостьянова вышла замуж за юриста Руслана Бернацкого, который является основателем и владельцем международной юридической компании «Integrites», которая еще до марта 2022 года якобы работала в Москве и за неофициальной.

Руслан Бернацкий был давним знакомым и партнером покойного Андрея Портнова. Говорят, что якобы именно Портнов и познакомил Бернацкого с Севостьяновой. Наталья Бернацкая работала также секретарем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 2018-2019 гг.

Несколько лет назад журналисты проекта «Следствие.Инфо» рассказали о блестящей карьере чиновницы Севостьяновой-Бернацкой и исследовали не менее блестящую ее электронную декларацию. Например, несмотря на низкие доходы в 2014 году Севостьяновой якобы удалось приобрести два люксовых внедорожника Лексус RX350 и Порше Cayenne. Говорит, что родители всю жизнь собирали деньги и купили машину для себя.

СМИ также писали , что Наталья Бернацкая также подозревается в плагиате диссертации, которую она якобы защитила в 2018 году, и законности получения степени доктора юридических наук.