ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Си Цзиньпин поручил Фицо продвигать китайские интересы в Евросоюзе

Си Цзиньпин поручил Фицо продвигать китайские интересы в Евросоюзе

Агата Кловская
04.09.25 13:41
154
Си Цзиньпин поручил Фицо продвигать китайские интересы в Евросоюзе

Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Словакию за «приверженность» дружбе с Китаем. Он выразил надежду, что Братислава продолжит помогать Пекину в укреплении отношений с Европейским Союзом. Об этом сообщает Reuters.

Си Цзиньпин отметил, что международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве как никогда ранее. Об этом он заявил премьер-министру Роберту Фицо, который присутствовал на военном параде в Пекине.

Китай рассчитывает, что отдельные страны ЕС будут отстаивать его интересы на фоне введенных Брюсселем пошлин на китайские электромобили. Словакия оказалась одной из пяти стран Евросоюза, выступивших против этих мер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что надеется на «позитивную» роль Словакии в продвижении диалога между Китаем и ЕС.

Фицо ранее заявлял, что хочет перевести отношения с Китаем в «скоростной режим». Словакия, как и Венгрия, стремится привлечь инвестиции китайских компаний, ориентированных на европейский рынок.

Однако в отличие от Будапешта, Братислава пока не смогла получить значительные выгоды от сотрудничества с КНР. Лишь в прошлом году отношения удалось вывести на уровень стратегического партнерства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что в 2024 году около 31% китайских инвестиций в Европу пришлось на его страну. Он представлял Виктора Орбана на параде в Пекине и провел переговоры с главой МИД КНР Ван И.

При этом Венгрия и Словакия поддерживают тесные связи с Россией. Москва остается ключевым поставщиком нефти для Словакии.

Напомним, Фицо подготовил послания для Зеленского по итогам встречи с Путиным.

Тэги: Евросоюз, Си Цзиньпин, Роберт Фицо

