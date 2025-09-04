США могут увеличить свой военный контингент в Польше

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Американский лидер высказался по поводу военного присутствия в этой стране.

Он заверил, что контингент США останется в Польше.

Добавляется: «Мы разместим там еще, если они захотят».

Говоря о возможном выводе солдат оттуда, Дональд Трамп отметил: «Никогда даже не думали об этом. Думаем об этом в контексте других стран, но не Польши».

Политик также указал, что удовлетворен уровнем трат Польши на оборону.

