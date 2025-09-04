В США требуют уволить министра здравоохранения

Похоже, под министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим зашаталось кресло. Как пишет издание The Hill, его могут уволить.

В публикации сказано: «Более тысячи действующих и бывших сотрудников министерства здравоохранения и социального обеспечения требуют, чтобы Роберт Кеннеди-младший подал в отставку после того, как снял с поста директора Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также после других его действий, которые, как они говорят, ставят под удар здоровье нации».

В обнародованном письме к министру и членам конгресса говорится, что чиновника обвиняют в том числе в том, что он назначает на должности политических идеологов, которые выдают себя за экспертов и манипулируют данными, чтобы подогнать их под нужные выводы, а также в том, что он продолжает словесные нападки на работников собственного министерства.

