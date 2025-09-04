С самолетом президента Литвы произошел неприятный инцидент

С самолетом президента Литвы Гитанаса Науседы случился весьма неприятный инцидент. Вечером минувшего вторника, 2 сентября, борт более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона с рекламой.

Об этом информировало министерство транспорта.

Там рассказали: «Компания Oro Navigacija, обеспечивающая безопасность полетов, получила сообщение от службы авиационной безопасности аэропортов Литвы о подозрительном беспилотнике, замеченном в Лиепкальнисе. Из-за этого дрона самолет Spartan, на борту которого находился президент Гитанас Науседа, возвращавшийся из Финляндии, некоторое время не мог приземлиться в аэропорту».

Было установлено, беспилотник был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований.

