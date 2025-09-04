Все разделы

Новости > Мерц назвал Путина самым серьезным военным преступником нашего времени

Мерц назвал Путина самым серьезным военным преступником нашего времени

Агата Кловская
03.09.25 14:40
237
Мерц назвал Путина самым серьезным военным преступником нашего времени

Российский диктатор Владимир Путин, «возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени». Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу Sat.1,сообщает n-tv.

«Он (Путин) военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в больших масштабах», — сказал Мерц.

Он отметил, что «мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками».

«Здесь нет места для снисхождения», — подчеркнул немецкий канцлер.

Напомним, Мерц назвал главную гарантию безопасности Украины.

