Новости > В ОП рассказали, прекратится ли мобилизация после возможного перемирия с Россией

В ОП рассказали, прекратится ли мобилизация после возможного перемирия с Россией

Александр Панько
03.09.25 10:10
32
В ОП рассказали, прекратится ли мобилизация после возможного перемирия с Россией

Украина не будет прекращать мобилизацию даже в случае, если наступит прекращение огня с Россией. Это объясняется необходимостью держать на должном уровне готовность ВСУ выполнять задачи. Об этом в интервью «Суспільному» заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи», — подчеркнул Палиса.

Он уточнил, что даже при всем желании невозможно отпустить всех тех, кто воюет в составе Сил обороны с 2022 года. Поскольку должны быть люди, которые заменят таких защитников.

«Мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, другие живут свою жизнь, как желают. Мне, как военному, больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию», — добавил он.

Также Палиса уточнил, что вопрос планируют решить так, чтобы не навредить обороноспособности страны. Никого в вечное рабство загонять не хотят. И вскоре и Минобороны, и Генштаб должны представить свой план.

Замруководителя ОП обратил внимание, что в течение последних четырех месяцев наблюдается позитивная динамика в вопросе мобилизации.

Напомним, в Минобороны оценили ход мобилизации.

Тэги: перемирие, мобилизация, Офис президента Украины

fraza.com
