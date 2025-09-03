В Кремле анонсировали очередной раунд консультаций между МИД РФ и США

Запланирован очередной раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами России и Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передают росСМИ.

По его словам, «есть множество вопросов, которые остаются нерешёнными».

Отвечая на вопрос, может ли президент США Дональд Трамп рассчитывать на то, что Владимир Путин поделится с ним подробностями своей поездки в Китай в свете развития российско-американских отношений, Ушаков сказал, что «говорить о каком-то развитии двусторонних отношений преждевременно».

Как известно, первый раунд российско-американских консультаций состоялся в конце февраля в Стамбуле. Второй раунд также прошёл в Стамбуле 10 апреля.

Напомним, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины.