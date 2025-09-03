Трамп заявил, что «очень разочарован Путиным»

Президент США Дональд Трамп «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным, который до сих пор не согласился на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а лишь усилил атаки по Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью CNN.

«Я очень разочарован в нем. Мы с ним всегда имели прекрасные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а русские и украинцы. И их тысячи. И это война, которая не имеет смысла», — сказал Трамп.

Он в очередной раз повторил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом США.

«И мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это помогает людям жить. Каждую неделю погибает 7000 человек, в основном солдаты. Если я могу помочь это предотвратить, то считаю, что имею обязанность это сделать», — добавил президент США.

Напомним, Путин обманул Трампа, США рассматривают все возможные варианты санкцій.