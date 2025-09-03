Дело "нефтепродуктов Курченко": ВАКС может утвердить соглашение с бизнесменом Сергеем Тищенко, - СМИ

Во вторник, второго сентября, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрит утверждение соглашения со следствием бизнесмена Сергея Тищенко по делу "нефтепродуктов Курченко". Об этом сообщают источники LB. ua , передает "ДС".

В частности, если ВАКС утвердит соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности, то бизнесмен Тищенко заплатит в бюджет менее 200 миллионов гривен. При том, что установленный следствием ущерб государству по этому делу составляет 967 миллионов гривен.

Напомним, 29 августа в ВАКС журналисты пытались выяснить детали соглашения и сумму ущерба государству по делу бизнесмена Сергея Тищенко по хищению арестованных нефтепродуктов беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Однако прокурор Александр Снегирев отказался назвать сумму ущерба государству в соглашении, отметив, что заседание суда проводится в закрытом режиме.

LB.ua также направил запрос в САП относительно деталей соответствующего соглашения Тищенко со следствием еще 27 августа. Ответ на запрос будет обнародован после предоставления его от САП.

Предоставление ответа на запрос обычно длится до 5 рабочих дней со дня получения. Этот срок может быть продлен до 20 рабочих дней, если запрос содержит большой объем информации. Впрочем, продление срока должно быть обосновано и сообщено запросчику в письменном виде в течение 5 рабочих дней. Пока такого обоснования, как и ответ издания не получил.