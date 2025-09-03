Потребление электричества в Украине снизилось, но проблемы остаются

На утро вторника, 2 сентября, в Украине по причине неблагоприятных погодных условий в виде грозы и сильных порывов ветра были полностью или частично обесточены четыре населенных пункта в двух областях. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается, что сейчас бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях, а запитка всех обесточенных абонентов ожидается до конца текущих суток.

В то же время говорится, что потребление электроэнергии снизилось, и на 9-30 утра было на 3% меньше, чем в это же время предыдущего дня, в понедельник.

Поясняется, что причиной этому является снижение температуры на всей территории нашей страны и солнечная погода, которая обусловливает высокую эффективность работы бытовых СЭС.

Уверяется, что на сегодня энергосистема сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено. Осуществляются плановые технические мероприятия для подготовки энергетической инфраструктуры к отопительному сезону.

Ранее Шостка осталась без электричества после российского налета.