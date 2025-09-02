У президента Польши Кароля Навроцкого подчеркнули необходимость урегулирования исторических противоречий со стороны Киева. О том, что без конкретных действий Украины в этом направлении будет сложно достичь прогресса в двусторонних отношениях, заявил руководитель Офиса международной политики при канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью изданию Sieci.

Пшидач подчеркнул, что Польша сделала для Украины много, особенно в решающие моменты, и сейчас имеет право ожидать соответствующих шагов в важных вопросах. Он отметил важность разблокировки мест памяти на Волыни, назвав это одним из ключевых аспектов: если таких действий не будет, улучшение отношений станет маловероятным.

Отдельно чиновник подчеркнул: Польша больше не планирует игнорировать историческую правду. По его словам, даже эксгумацию на соответствующих местах в Украине могут проводить другие государства, что вызывает непонимание среди поляков.

Выражаясь о недавнем вето президента Польши относительно закона о поддержке украинцев и эмоциональной реакции Киева, Пшидач отметил, что Украина должна осознавать важность иметь союзников, особенно соседних, и избегать действий, которые могут их отталкивать. Он добавил, что украинцам стоит помнить о цене польской помощи и не воспринимать ее как должное или гарантированное.

В завершение он подчеркнул, что Польша имеет право ожидать определенной взаимности в решении важных для нее вопросов.

