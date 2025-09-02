Россия фактически объявила Японию своим врагом

В Кремле устроили информационную атаку на Японию. Ряд скандальных заявлений сделал помощник президента России Владимира Путина, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он уверяет: «Угроза кроется не столько в эсминцах и ракетах, сколько в том, что в национальном самосознании японцев происходит сдвиг от пацифизма к оголтелому реваншизму. Во многом это следствие агрессивной пропаганды, ведущейся западными и провластными японскими СМИ, которые не просто лгут, а нагло оболванивают население этой страны».

Добавляется: «В школах и университетах наряду с легендами о "вынужденных" бомбардировках Хиросимы и Нагасаки рассказывают о вероломном Советском Союзе, якобы нанесшем в августе 1945-го года удар в спину Японии. В результате сегодня уже около трети жителей страны ратуют за пересмотр 9-й статьи Конституции, провозглашающей отказ от собственных вооруженных сил и от войны как способа разрешения международных споров».

При этом в России кричат о ядерной угрозе: «Учитывая ее технический и промышленный потенциал, она способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет. Японские СМИ уже открыто пишут, что страна накопила большие запасы плутония, пригодного для военных целей. Что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии очень серьезен. Достаточно вспомнить о её достижениях в освоении космического пространства».

Также в Кремле утверждают: «Япония готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях омывающих Россию морей, что напрямую затрагивает интересы России в области национальной безопасности. Японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых северных территориях, а ресурсы. И минеральные, и биологические. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения здесь выносят со дна корм для огромных косяков рыб. Так что в основе озабоченностей Токио – чисто коммерческий интерес».

