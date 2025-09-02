Белый дом анонсировал выступление Трампа с каким-то заявлением

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением во вторник, 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Предварительно, выступление Трампа запланировано на 21:00 по киевскому времени. О чем именно будет говорить американский лидер, не сообщается.

Как известно, сегодня истекает срок, который президент США дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Трампа готова действовать решительно, учитывая последние агрессивные действия РФ, которые идут вразрез с заявлениями о намерении достичь мира.