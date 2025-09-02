Путин и Си выступили с заявлениями после встречи в Пекине

Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин проводят двусторонние переговоры в Пекине во вторник, 2 сентября.

Путин поблагодарил Си за теплый прием, назвал его «дорогим другом» и заявил, что отношения между Россией и Китаем находятся на «беспрецедентно высоком уровне», а также вспомнил советско-китайское «братство по оружию» времен Второй мировой войны, подчеркнув доверие и взаимную поддержку между двумя странами.

Представители правящих режимов обеих стран не озвучили прямых заявлений по поводу войны в Украине, однако встреча рассматривается как демонстрация солидарности Москвы и Пекина на фоне давления Запада.

Центральное телевидение Китая сообщает, что КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве в энергетике, искусственном интеллекте и других сферах.

Напомним, Путин сделал ряд циничных заявлений по поводу войны в Украине.