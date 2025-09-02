Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский рассказал о разговоре с генсеком НАТО

Зеленский рассказал о разговоре с генсеком НАТО

Агата Кловская
02.09.25 09:44
159
Зеленский рассказал о разговоре с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом глава государства сообщил в Телеграм.

«Говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за всю поддержку. Мы тесно координируем наши усилия. Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года», — отметил Зеленский.

Он добавил, что этой осенью следует сделать все возможное, «чтобы укрепить наши позиции».

Напомним, Зеленский дал ответ, откажется ли Украина от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

fraza.com
