Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом словацкий премьер сообщил в видеообращении.

Фицо рассказал, что отправляется в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.

«После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал он.

Однако деталей встречи с украинским президентом премьер Словакии не сообщил.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в ближайшие дни встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.