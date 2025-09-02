Ирландия может отправить миротворцев в Украину

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин сообщил, что его страна может отправить миротворцев в Украину. Чиновник сделал заявление после телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Он отметил: «Наш разговор предоставил возможность рассмотреть последние события, направленные на обеспечение прекращения огня и достижения долгосрочного мира в Украине, в том числе взаимодействие с США и работу с Коалицией желающих».

Добавляется: «Я заверил Владимир Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу, в том числе путем предоставления нелетальной военной помощи и нашей открытости к участию в любой надлежащим образом санкционированной миротворческой миссии в соответствии с уставом ООН».

Кроме этого указывается, что Ирландия продолжит работу с партнерами для поддержки пути нашей страны к членству в ЕС.

Ранее Китай информировал, отправит ли своих солдат в Украину.