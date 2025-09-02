В США акула напала на маленького ребенка

У побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида произошло громкое ЧП. Тут акула напала на восьмилетнего мальчика.
Подробности поведала местная полиция.
Известно, что в прошлый понедельник, 1 сентября, малыш плавал с маской и трубкой, когда его укусила акула.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами.
Добавляется также, что береговая охрана США и Комиссия по охране рыбных и диких животных Флориды были уведомлены о происшествии, сообщили правоохранители.
Ранее в Мексике туристка пытались спасти своего сына от акулы, но погибла сама.