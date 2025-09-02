В США акула напала на маленького ребенка

У побережья острова Ки-Ларго в американском штате Флорида произошло громкое ЧП. Тут акула напала на восьмилетнего мальчика.

Подробности поведала местная полиция.

Известно, что в прошлый понедельник, 1 сентября, малыш плавал с маской и трубкой, когда его укусила акула.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу Jackson Memorial Hospital в Майами.

Добавляется также, что береговая охрана США и Комиссия по охране рыбных и диких животных Флориды были уведомлены о происшествии, сообщили правоохранители.

