Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 083 790 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 2 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 083 790 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 156 танков, 23 233 боевые бронированные машины, 32 301 артиллерийская система, 1 477 РСЗО, 1 213 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 55 446 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 664 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 60 488 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 952 единицы специальной техники.

Ранее в Сумской области пенсионеры подорвались на мине.