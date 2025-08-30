Трамп умер?

В Украине зафиксировали 125 случаев заражения новым штаммом COVID-19
Долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен
Трамп недоволен требованиями Зеленского, — СМИ
Путин и Зеленский не готовы сами прекратить войну, — Белый дом
ЕС рассматривает введение в Украину миротворцев третьей страны, — Politico
В «Укрэнерго» рассказали о локальных отключениях после атаки России
Мужчин в возрасте 18-22 лет уже начали выпускать за границу
В Киеве выросло количество жертв после обстрела оккупантов. Среди них три ребенка
В Киеве после ночной атаки изменены десятки маршрутов транспорта
Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Есть жертвы