По социальным сетям и СМИ расходятся слухи, что президент США Дональд Трамп умер. Они основаны на словах вице-президента Вэнса, который вчера заявил, что, в случае если с Трампом что-то случится, он готов стать президентом.

К тому же Трамп не появлялся на публике со вторника, что для него довольно необычно.

В доказательство этой теории приводят так же высокий «индекс пиццы» Пентагона, по которому сторонние наблюдатели определяют наличие неких чрезвычайных событий, которым занимается ведомство. Более того, Трамп страдает от венозной недостаточности, о чем заявлялось в медицинском отчете Белого дома. Плюсом к этому, несколько дней назад на руке у Трампа заметили плохо прикрытый синяк, который по словам президента появился у него от частых рукопожатий.

Официально эта информация никак не комментировалась.

Каких-либо достоверных доказательств смерти президента США нет.